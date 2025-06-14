В Башкирии пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры

В Баймаке сотрудники МЧС России спасли 13 человек при пожаре в квартире на пятом этаже многоквартирного дома по проспекту Салавата Юлаева.
Как сообщили в ведомстве, огонь охватил имущество в зале и кухне, помещение быстро заполнилось плотным дымом. На место прибыли пожарные расчёты, которые организовали спасение жильцов.
По лестничному маршу были выведены 13 человек, ещё 23 эвакуировались самостоятельно до прибытия подразделений.
По предварительным данным, рассматривается версия возгорания из-за неосторожности при курении. Проверку проводит дознаватель МЧС России.