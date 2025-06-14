В Самаре катер сел на мель, погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Катер Yamaha сел на мель, в результате погиб 36-летний мужчина.
Причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
В ночь на субботу, 14 июня, в 00:10 на протоке Рождественская воложка в Промышленном районе Самары произошло смертельное происшествие на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Катер Yamaha сел на мель, в результате погиб 36-летний мужчина.
Причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.