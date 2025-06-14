В Самарской области пьяный мужчина на запрещенном пикнике чуть не сжег лес

Накануне служба видеонаблюдения лесных хозяйств Самарской области выявила очаг дыма в Красноярском лесничестве.
Прибывшие на место инспекторы обнаружили компанию, устроившую пожар прямо под деревьями соснового леса. Один мужчина находился в невменяемом состоянии, потребовалось вмешательство полицейских.
Благодаря быстрой реакции лесной охраны ситуацию удалось стабилизировать, предотвратив крупный пожар. Эксперты отмечают, что самостоятельно ликвидировать такое пламя человеку было бы крайне сложно.
За нарушение правил поведения в лесах в отношении виновника возбуждено административное дело, ему предстоит выплатить штраф размером 50 тысяч рублей.
Стоит напомнить, что в регионе до 15 октября введен специальный противопожарный режим.
Ответственные лица напоминают гражданам о соблюдении мер предосторожности: «Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать трагедий!».
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