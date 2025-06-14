Грузовик столкнулся с легковушками в Глусском районе

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовой автомобиль и две легковых машины, произошло в Глусском районе, сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации ведомства, инцидент произошел около 9:13 вблизи деревни Весново. О происшествии специалистам МЧС сообщили очевидцы.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что в результате столкновения водитель одного из легковых автомобилей оказался заблокирован в салоне.
«Работники МЧС при помощи специального инструмента спасли 20-летнего жителя Бобруйска и передали медикам», — сообщили в пресс-службе.
Пострадавший был успешно извлечен их автомобиля и передан бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждении, информации о его состоянии не сообщается.
Причины аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На месте ДТП работают специалисты, ведется следствие.