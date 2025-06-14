Чудесное спасение: В Молдове врачи вытащили буквально с того света женщину — на нее упал улей и около 40 пчел ужалили пострадавшую

Врачи спасли 73-летнюю женщину, которую покусало множество пчел.
Врачи столкнулись с редким и особым случаем. На 73-летнюю женщину из Кишинева упал улей, пчелы ужалили ее 40 раз. Все произошло, когда женщина находилась в своем саду, и улей рухнул на нее. Всего за несколько мгновений ее жизнь оказалась в опасности из-за тяжелого анафилактического шока, вызванного ядом насекомых.
Муж пострадавшей немедленно позвонил по номеру 112, и бригада скорой медицинской помощи быстро прибыла на место происшествия. Врачи обнаружили пациентку в крайне тяжелом состоянии с симптомами, характерными для сильной аллергической реакции: низкое кровяное давление, учащенный пульс, спутанность сознания, затрудненное дыхание и сильный отек.
Быстрое и профессиональное вмешательство врачей спасло женщине жизнь. Сегодня женщина вне опасности.