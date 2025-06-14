МВД заявило о задержании жителя Ошмянского района на кладбище. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что сотрудниками Минской и Гродненской области неподалеку от городского кладбища в Вилейке был задержан 40-летний житель Ошмянского района. Было установлено, что фигурант совершал кражи металлических изделий с захоронений.
В МВД отметили, что при осмотре автомобиля задержанного, были найдены и изъяты столбики, цепи, кресты и части оград с могил. Мужчина рассказал, что все это он украл с трех кладбищ Вилейского района. Следователи завели уголовное дело за кражу. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.
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