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МВД заявило о задержании жителя Ошмянского района на кладбище

МВД раскрыло подробности задержания жителя Ошмянского района на кладбище.

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Источник: Комсомольская правда

МВД заявило о задержании жителя Ошмянского района на кладбище. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что сотрудниками Минской и Гродненской области неподалеку от городского кладбища в Вилейке был задержан 40-летний житель Ошмянского района. Было установлено, что фигурант совершал кражи металлических изделий с захоронений.

В МВД отметили, что при осмотре автомобиля задержанного, были найдены и изъяты столбики, цепи, кресты и части оград с могил. Мужчина рассказал, что все это он украл с трех кладбищ Вилейского района. Следователи завели уголовное дело за кражу. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Тем временем в Минске милиция задержала мать двоих детей.

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