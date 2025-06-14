Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Вилейкой

Согласно предварительной информации, 13 июня, в пятницу, примерно в 20.55 на 65 километре автодороги Р-58 в Вилейском районе 37-летняя минчанка, которая находилась за рулем автомобиля Volkswagen Golf, сбила внезапно выбежавшего на дорогу лося. В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водителя и 35-летний пассажир авто с травмами были доставлены в больницу.