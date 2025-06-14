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Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Вилейкой

В Вилейском районе водитель Volkswagen Golf сбила внезапно выбежавшего на дорогу лося.

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Источник: Комсомольская правда

Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Вилейкой. Подробности привели в пресс-службе ГАИ Минской области.

Согласно предварительной информации, 13 июня, в пятницу, примерно в 20.55 на 65 километре автодороги Р-58 в Вилейском районе 37-летняя минчанка, которая находилась за рулем автомобиля Volkswagen Golf, сбила внезапно выбежавшего на дорогу лося. В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водителя и 35-летний пассажир авто с травмами были доставлены в больницу.

Ранее в Беларуси водитель получил штраф в 8400 рублей за ДТП без пострадавших.

Кстати, «Минскстрой» показал школу со спортзалом на крыше в центре Минска.

Тем временем два человека погибли в лобовом ДТП с Opel и грузовиком в Витебской области.