В Пермском крае мальчик и девочка утонули во время купания в Кунгуре

Были ли дети в сопровождении взрослых, неизвестно. Как уточняет издание, именно в районе Машановской пристани происходит больше всего несчастных случаев. Местные жители говорят, что проблема в быстром течении Сылвы в этом районе и резки перепадах глубины в водоёме.