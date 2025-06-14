В Пермском крае мальчик и девочка утонули во время купания в Кунгуре

Мальчик и девочка утонули во время купания в реке Сылве в Кунгуре Пермского края, сообщает «КП-Пермь».
Трагедия произошла 14 июня на так называемой Машановской пристани, сообщил источник издания. Это место, которой упирается в улицу Труда. Происшествие случилось несколько часов назад. Сейчас утонувших детей ищут спасатели.
«С лодок ныряют в воду и проводят визуальный осмотр. По неподтвержденной информации, мальчика удалось достать, сейчас его пытаются реанимировать, девочку все еще ищут», — рассказал источник «КП-Пермь».
Были ли дети в сопровождении взрослых, неизвестно. Как уточняет издание, именно в районе Машановской пристани происходит больше всего несчастных случаев. Местные жители говорят, что проблема в быстром течении Сылвы в этом районе и резки перепадах глубины в водоёме.