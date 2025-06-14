В Барановичах мужчина решил помыть окно и погиб

Как пишет издание «Наш край», по данным УСК по Брестской области, за несколько минут до трагедии мужчина позвонил жене и поинтересовался, где в доме хранится средство для мытья окон — он хотел отмыть загрязнённое птицами стекло. Об этом сообщил представитель ведомства Роман Зармаев изданию «НК».