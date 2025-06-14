«Смерть за замечание»: убийство таксиста всколыхнуло Петропавловск

«Мы потеряли одного из своих. 60-летний таксист скончался после конфликта с пассажиром. Он просто делал свою работу… Теперь его больше нет. Это было жестокое и бессмысленное убийство. Все водители города выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего. С 14 июня таксисты города объявляют семидневный траур», — написали таксисты в социальных сетях.