«Смерть за замечание»: убийство таксиста всколыхнуло Петропавловск

Трагедия произошла 8 июня. 60-летний таксист вез пассажиров, когда один из них начал без разрешения курить в салоне. Таксист попросил его прекратить, но пассажир демонстративно закурил вторую сигарету. Водитель вырвал сигарету и выбросил. На что пассажир закурил третью сигарету. После чего конфликт перерос в драку.
Водитель и пассажир выскочили из машины, завязалась потасовка, в ходе которой пожилой таксист упал и ударился головой. Несколько дней он находился в коме, 13 июня скончался в больнице.
Как сообщили редакции Tengrinews.kz в пресс-службе областного департамента полиции, подозреваемый был задержан в тот же день, когда произошла драка.
«В Петропавловске полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 60-летнему водителю такси, который впоследствии скончался от полученных травм. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления», — прокомментировали в полиции.
Подозреваемый находится в ИВС. По некоторым данным, мужчина в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он признал. Кроме того, само происшествие попало на камеры видеонаблюдения. В субботу, 14 июня, все службы такси города объявили траур по коллеге.
«Мы потеряли одного из своих. 60-летний таксист скончался после конфликта с пассажиром. Он просто делал свою работу… Теперь его больше нет. Это было жестокое и бессмысленное убийство. Все водители города выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего. С 14 июня таксисты города объявляют семидневный траур», — написали таксисты в социальных сетях.
В память о коллеге таксисты повязали черные ленты на зеркала, антенны автомобилей или шашечки такси. На смену они вышли с включенными «аварийками».Кроме того, водители признаются, что не чувствуют себя в безопасности и просят вернуть тревожную кнопку в специальные приложения для таксистов.
«Мы обращаемся к агрегаторам: верните тревожную кнопку в приложениях. Безопасность водителей — не опция, а необходимость. Он был одним из нас. Мы не забудем», — заключили водители такси. Ранее мужчина погиб в массовой драке в Атырауской области.