Самолет рейса Санкт-Петербург — Волгоград совершил аварийную посадку в Москве

Авиалайнер, выполнявший рейс PBD517 из Санкт-Петербурга в Волгоград, столкнулся с технической проблемой во время полета. Это случилось 13 июня в 14.45, сообщает ТГ-канал Aviaincident.
Примерно в 110 км северо-западнее Москвы экипаж воздушного судна доложил, что в нижней части лобового стекла образовалась трещина. В этой связи было принято решение уходить на запасной аэродром в столице.
Самолет благополучно приземлился в Москве в 15.21. Помощь по прибытии не потребовалась.
Отметим, что, согласно информации онлайн-табло волгоградского аэропорта, накануне в областном центре отменили прибытие самолета из Санкт-Петербурга. Авиалайнер по расписанию ждали в Волгограде в 16.20.