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Самолет рейса Санкт-Петербург — Волгоград совершил аварийную посадку в Москве

Незапланированная посадка авиалайнера в столичном аэропорту случилась 13 июня.

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Источник: Аргументы и факты

Авиалайнер, выполнявший рейс PBD517 из Санкт-Петербурга в Волгоград, столкнулся с технической проблемой во время полета. Это случилось 13 июня в 14.45, сообщает ТГ-канал Aviaincident.

Примерно в 110 км северо-западнее Москвы экипаж воздушного судна доложил, что в нижней части лобового стекла образовалась трещина. В этой связи было принято решение уходить на запасной аэродром в столице.

Самолет благополучно приземлился в Москве в 15.21. Помощь по прибытии не потребовалась.

Отметим, что, согласно информации онлайн-табло волгоградского аэропорта, накануне в областном центре отменили прибытие самолета из Санкт-Петербурга. Авиалайнер по расписанию ждали в Волгограде в 16.20.