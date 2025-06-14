В Башкирии фиксируют завозные случаи заболевания корью.

«Перед школой важно провести ревакцинацию от кори, краснухи и эпидемического паротита. Все три инфекции передаются воздушно-капельным путем и очень заразны, особенно корь. Российский национальный календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против двенадцати инфекций. Большинство прививок нужно сделать до того, как ребенок пойдет в детский сад и школу», — напомнили в Роспотребнадзоре Башкирии.