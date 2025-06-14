В районе Башкирии на Белой утонул 10-летний мальчик

По данным экстренного ведомства, ребенок ушел купаться на речку без разрешения матери. Мальчик купался в необорудованном для этого месте, там стоят запрещающие аншлаги. В этом году школьник окончил второй класс, с начала летних каникул прошло всего 19 дней.