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В районе Башкирии на Белой утонул 10-летний мальчик

В Башкирии 10-летний мальчик утонул во время купания на диком пляже.

Как создавалась новая Россия
Источник: МЧС по РБ

Сегодня, 14 июня, в Гафурийском районе Башкирии произошла очередная трагедия на воде. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, вблизи деревни Табынское в реке Белой утонул 10-летний мальчик.

По данным экстренного ведомства, ребенок ушел купаться на речку без разрешения матери. Мальчик купался в необорудованном для этого месте, там стоят запрещающие аншлаги. В этом году школьник окончил второй класс, с начала летних каникул прошло всего 19 дней.

— Сейчас водолазы ведут поиски ребенка, — передают в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Спасатели МЧС России напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды.

— Не купайтесь в неустановленных местах, регулярно проводите с детьми беседы о правилах безопасности на воде, — подчеркнули в МЧС по Башкирии.