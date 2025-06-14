В районе Башкирии на Белой утонул 10-летний мальчик

Сегодня, 14 июня, в Гафурийском районе Башкирии произошла очередная трагедия на воде. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, вблизи деревни Табынское в реке Белой утонул 10-летний мальчик.
По данным экстренного ведомства, ребенок ушел купаться на речку без разрешения матери. Мальчик купался в необорудованном для этого месте, там стоят запрещающие аншлаги. В этом году школьник окончил второй класс, с начала летних каникул прошло всего 19 дней.
— Сейчас водолазы ведут поиски ребенка, — передают в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Спасатели МЧС России напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды.
— Не купайтесь в неустановленных местах, регулярно проводите с детьми беседы о правилах безопасности на воде, — подчеркнули в МЧС по Башкирии.