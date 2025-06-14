В Ялте два человека упали в русло реки с высоты семь метров

Происшествие случилось в городской черте. Водопадная — одна из двух горных рек, протекающих в центральной части курорта. Пострадавшие сорвались с набережной, которая имеет в этом месте высоту около семи метров.
Спасатели опустились вниз, затем с помощью носилок и лебедки подняли людей от среза воды и передали медикам.
В этот же день спасателям пришлось с помощью носилок эвакуировать туристку, травмировавшую ногу на популярном горном маршруте «Чалбаш» вблизи села Чайковское на Долгоруковской яйле.