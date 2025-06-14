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В Ялте два человека упали в русло реки с высоты семь метров

Двое мужчин сорвались в русло реки Водопадная в Ялте. Эвакуировать пострадавших пришлось спасателям. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС Крыма.

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Источник: Freepik

Происшествие случилось в городской черте. Водопадная — одна из двух горных рек, протекающих в центральной части курорта. Пострадавшие сорвались с набережной, которая имеет в этом месте высоту около семи метров.

Спасатели опустились вниз, затем с помощью носилок и лебедки подняли людей от среза воды и передали медикам.

В этот же день спасателям пришлось с помощью носилок эвакуировать туристку, травмировавшую ногу на популярном горном маршруте «Чалбаш» вблизи села Чайковское на Долгоруковской яйле.