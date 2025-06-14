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Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее «целенаправленной атакой» на местных представителей власти.

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Источник: Reuters

По данным американских СМИ, законодатель Минессоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли при нападении на их дом в пригороде Миннеаполиса. В свою очередь, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в соседнем пригороде.

«Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, является целенаправленной атакой на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию», — говорится в сообщении американского лидера.

Трамп добавил, что власти США «будут преследовать всех причастных по всей строгости закона».

Позднее генпрокурор Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте после «предположительно, целенаправленного нападения» на местных законодателей. По ее словам, это «ужасное насилие не будет терпимо и будет преследоваться по всей строгости закона».