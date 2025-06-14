Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте

По данным американских СМИ, законодатель Минессоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли при нападении на их дом в пригороде Миннеаполиса. В свою очередь, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в соседнем пригороде.
«Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, является целенаправленной атакой на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию», — говорится в сообщении американского лидера.
Трамп добавил, что власти США «будут преследовать всех причастных по всей строгости закона».
Позднее генпрокурор Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте после «предположительно, целенаправленного нападения» на местных законодателей. По ее словам, это «ужасное насилие не будет терпимо и будет преследоваться по всей строгости закона».