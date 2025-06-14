Россия и Украина обменялись пленными, Зеленский захотел переговоры: главное об СВО на 14 июня

Российский математик Григорий Кваша, исследующий исторические циклы, прогнозирует завершение СВО в 2025 году. Его анализ основан на 24-летних циклах, которые, по его мнению, определяют периоды мира и конфликтов в истории России. Однако другие аналитики дают более осторожные прогнозы, варьирующиеся от скорого разрешения конфликта до его затягивания на десятилетия. Политологи отмечают, что исход СВО зависит от множества факторов, включая военные успехи, международную поддержку и переговорные процессы.