Россия и Украина обменялись пленными, Зеленский захотел переговоры: главное об СВО на 14 июня

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных ВСУ.
Россия и Украина продолжают выполнять договоренности, достигнутые 2 июня в Стамбуле, проводя санитарные обмены пленными и телами погибших. Сегодня Минобороны РФ сообщило о возвращении очередной группы российских военнослужащих из украинского плена, а Россия передала Киеву 1200 тел погибших украинских солдат. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании обсудить новый раунд переговоров после завершения текущих обменов. Главное со специальной военной операцией к вечеру 14 июня — в материале URA.RU.
Россия вернула своих солдат.
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В рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными. Минобороны РФ сообщило, что 14 июня группа российских военнослужащих, находившихся в плену на подконтрольной Киеву территории, была возвращена на родину. Взамен Россия передала группу пленных солдат ВСУ.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», — заявили в Минобороны РФ в интервью URA.RU. Все возвращенные солдаты сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для лечения и реабилитации в специализированных учреждениях.
Передача тел погибших: дисбаланс в обмене.
Помимо обмена пленными, Россия продолжает передавать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. По данным источника РИА Новости, 14 июня Россия передала Киеву 1200 тел, а накануне, 13 июня, была осуществлена аналогичная передача такого же количества. Таким образом, за два дня общее число переданных тел достигло 2400. Однако Украина не передала ни одного тела погибших российских солдат, что подчеркивает дисбаланс в процессе.
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем telegram-канале отметил: «И вновь “обмен” 1200 на 0, как и накануне. Очевидный дисбаланс процесса сильно ломает пропагандистские усилия киевского режима».
Зеленский анонсировал новые переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения текущих обменов пленными, которые могут завершиться 20 или 21 июня, будет обсуждаться следующий этап переговоров с Россией. Он подчеркнул, что переговоры будут зависеть от успешного завершения текущего этапа обмена.
Прогнозы о завершении СВО: 2025 или позже?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ этом году или через 12 лет: когда по прогнозам может завершиться СВО.
Российский математик Григорий Кваша, исследующий исторические циклы, прогнозирует завершение СВО в 2025 году. Его анализ основан на 24-летних циклах, которые, по его мнению, определяют периоды мира и конфликтов в истории России. Однако другие аналитики дают более осторожные прогнозы, варьирующиеся от скорого разрешения конфликта до его затягивания на десятилетия. Политологи отмечают, что исход СВО зависит от множества факторов, включая военные успехи, международную поддержку и переговорные процессы.
Освобождение села в ДНР.
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Зеленый Кут в ДНР силами группировки «Центр». Также за сутки ВСУ потеряли около 1295 военнослужащих и 11 бронемашин. Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов, а средства ПВО сбили 110 украинских БПЛА, 63 из которых — за пределами зоны СВО.
На Великоновоселовском направлении российские силы закрепляются на окраинах Комара для дальнейшего продвижения. Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что севернее Комара была уничтожена украинская бронемашина эвакуации вместе с группой солдат.
Пентагон перебрасывает ПВО с Украины на Ближний Восток.
Глава Пентагона Пита Хегсет подтвердил в интервью Fox News переброску систем противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток. «Мы используем все доступные средства для защиты наших людей», — заявил он, отвечая на вопросы Конгресса. Хегсет подчеркнул, что современные войны требуют адаптации к новым угрозам, включая малые дроны.