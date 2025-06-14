Пассажиры выпали за борт катера на прогулке по водохранилищу в Дагестане

Ранее Life.ru рассказывал об аварии на воде со смертельным исходом в Тверской области. Трагедия произошла с девушкой, которая решила покататься на сапборде ночью. В это время в том же месте шёл катер и его водитель не заметил в темноте доску с человеком — столкновение убило девушку на месте.