МАГАТЭ: на ядерном объекте в Иране повреждены критически важные здания

Ранее сообщалось, что Иран прекратит проведение всех мероприятий по мониторингу своих ядерных объектов МАГАТЭ, которые выходят за рамки обязательств, предусмотренных соглашением о гарантиях. Об этом заявил депутат иранского парламента Эбрахим Азизи. Также МАГАТЭ информировало о продолжающемся наблюдении за ситуацией, связанной с ударами, нанесенными по ряду ядерных объектов на территории Ирана, в том числе по предприятию в Натанзе, где осуществляется обогащение урана. Израиль уже осуществлял атаки на эти объекты.