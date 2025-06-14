МАГАТЭ: на ядерном объекте в Иране повреждены критически важные здания

Четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в Исфахане.
Повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане в результате атаки, произошедшей в пятницу, 13 июня. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Согласно доступной МАГАТЭ информации, четыре критически (важных — ред.) здания на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения во время вчерашней атаки», — говорится в сообщении в соцсети Х. Среди поврежденных сооружений — установка по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин. Несмотря на ущерб, увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается.
Ранее сообщалось, что Иран прекратит проведение всех мероприятий по мониторингу своих ядерных объектов МАГАТЭ, которые выходят за рамки обязательств, предусмотренных соглашением о гарантиях. Об этом заявил депутат иранского парламента Эбрахим Азизи. Также МАГАТЭ информировало о продолжающемся наблюдении за ситуацией, связанной с ударами, нанесенными по ряду ядерных объектов на территории Ирана, в том числе по предприятию в Натанзе, где осуществляется обогащение урана. Израиль уже осуществлял атаки на эти объекты.