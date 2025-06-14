Британия перебросит дополнительные истребители на Ближний Восток

Британия вслед за США отправляет военную технику на Ближний Восток.
В ответ на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, Великобритания приняла решение о переброске дополнительных истребителей на свои военные базы в регионе. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции.
«Мы перемещаем активы в этот регион, включая самолеты. Это для поддержки на случай непредвиденных обстоятельств в регионе», — подчеркнул Стармер. Его цитату приводит Reuters. Премьер-министр не уточнил точное количество истребителей, которые будут переброшены.
Как сообщает издание Axios со ссылкой на израильского журналиста Барака Равида, Израиль нанес удары по целям на территории Ирана, включая объекты, имеющие отношение к ядерной программе страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится на переломном этапе своей истории. В ответ на развитие ситуации воздушное пространство над всей территорией Израиля было полностью закрыто. Подробнее — в сюжете URA.RU.