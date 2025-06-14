Британия перебросит дополнительные истребители на Ближний Восток

Как сообщает издание Axios со ссылкой на израильского журналиста Барака Равида, Израиль нанес удары по целям на территории Ирана, включая объекты, имеющие отношение к ядерной программе страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится на переломном этапе своей истории. В ответ на развитие ситуации воздушное пространство над всей территорией Израиля было полностью закрыто. Подробнее — в сюжете URA.RU.