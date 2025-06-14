Два ДТП и попытка убежать: На Кубани показали экшн-видео с резвой погоней ДПС за лихачом

На кадрах видно, как тёмный автомобиль пытается скрыться от инспекторов. Нарушитель выезжает на дорогу, где его резко таранит белая легковушка, однако это его не останавливает — он разворачивается и продолжает бегство. В итоге машина врезается в припаркованный автомобиль, после чего водитель пытается скрыться пешком, но его задерживают.