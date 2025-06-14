В США начались протесты против Трампа

Около 14 тысяч человек участвуют в шествии против политики Трампа в Филадельфии.
Сотни человек 14 июня вышли на акцию протеста у штаб-квартиры телеканала Fox 5 в пригороде Вашингтона (Бетесда, штат Мэриленд), чтобы выразить несогласие с политикой президента США Дональда Трампа и его администрации. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
Мероприятие стало частью общенациональной кампании No Kings («Нет королям»), приуроченной к запланированному военному параду в столице и дню рождения американского президента. Участники акции растянулись вдоль обеих полос Висконсин-авеню, а также на разделительной полосе возле здания Fox 5. В руках у протестующих плакаты с лозунгами «Трамп призывает демонов», «Импичмент немедленно», «Нет королям». Протестующие также используют свистки и барабаны, скандируя свои требования, передает РИА Новости.
Аналогичные протестные шествия проходят и в других городах США. В частности, в Филадельфии, по данным местной полиции, в акции принимают участие около 14 тысяч человек.
Там демонстранты начали сбор на площади LOVE, после чего двинулись колонной к Художественному музею города, где запланированы выступления активистов. Участники скандируют лозунги, призывающие к смене власти и подчеркивающие требования демократии.
Организаторы отмечают, что акция носит координированный характер и направлена против усиления исполнительной власти в стране. Протесты сопровождаются широким общественным резонансом и призывами к политическим переменам.