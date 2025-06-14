В США начались протесты против Трампа

Мероприятие стало частью общенациональной кампании No Kings («Нет королям»), приуроченной к запланированному военному параду в столице и дню рождения американского президента. Участники акции растянулись вдоль обеих полос Висконсин-авеню, а также на разделительной полосе возле здания Fox 5. В руках у протестующих плакаты с лозунгами «Трамп призывает демонов», «Импичмент немедленно», «Нет королям». Протестующие также используют свистки и барабаны, скандируя свои требования, передает РИА Новости.