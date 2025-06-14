Охота на политиков в США: Неизвестный застрелил депутата и ранил сенатора в Миннесоте

Инцидент произошёл в субботу утром в двух соседних городах — Чамплине и Бруклин-Парке, расположенных примерно в 13 километрах к северу от Миннеаполиса. По предварительной информации, подозреваемый выдавал себя за полицейского. Его обнаружули рядом с домом Хортман, когда правоохранители прибыли туда, чтобы обеспечить её безопасность после нападения на Хоффмана.