Охота на политиков в США: Неизвестный застрелил депутата и ранил сенатора в Миннесоте

Кроме того, в соседнем населённом пункте при стрельбе пострадали сенатор Джон Хоффман и его супруга, они были срочно прооперированы. Врачи выражают «осторожный оптимизм» относительно их шансов на выживание.
Инцидент произошёл в субботу утром в двух соседних городах — Чамплине и Бруклин-Парке, расположенных примерно в 13 километрах к северу от Миннеаполиса. По предварительной информации, подозреваемый выдавал себя за полицейского. Его обнаружули рядом с домом Хортман, когда правоохранители прибыли туда, чтобы обеспечить её безопасность после нападения на Хоффмана.
Как сообщил начальник Бюро уголовных расследований Миннесоты Дрю Эванс, когда полицейские попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь по ним. В результате завязалась перестрелка, однако стрелявшему удалось скрыться. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, к расследованию подключилось ФБР.
Хортман ранее занимала пост спикера Палаты представителей Миннесоты.
Ранее Life.ru писал, что два сотрудника посольства Израиля в Вашингтоне были убиты, когда покидали Столичный еврейский музей. Нападение произошло примерно в 21:15 по местному времени (04:15 мск 22 мая). Во время атаки дипломаты выходили с мероприятия. Израильский дипломат и женщина, сопровождавшая его, были застрелены, а несколько других сотрудников посольства получили ранения разной степени тяжести.