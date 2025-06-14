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Консул Хорватии в Израиле и его жена были ранены при ударах Ирана

Глава МИД Хорватии Гордан Радман сообщил, что консул и его супруга получили незначительные травмы.

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Источник: Аргументы и факты

Консул Хорватии в Израиле и его супруга были ранены в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву, сообщил глава хорватского МИД Гордан Радман.

В соцсети Х* он написал, что было повреждено здание, в котором проживет консул. «Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни», — отметил Радман.

Министр добавил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле, принимающим необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

Радман также осудил нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты, передает MTI. «Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности», — сказал хорватский министр.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.