Консул Хорватии в Израиле и его жена были ранены при ударах Ирана

Консул Хорватии в Израиле и его супруга были ранены в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву, сообщил глава хорватского МИД Гордан Радман.
В соцсети Х* он написал, что было повреждено здание, в котором проживет консул. «Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни», — отметил Радман.
Министр добавил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле, принимающим необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.
Радман также осудил нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты, передает MTI. «Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности», — сказал хорватский министр.
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