Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы в РФ несмотря на атаки Израиля

Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы в Россию с 15 июня.
Авиакомпания Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов с 15 июня вновь начинает выполнение рейсов в Россию и государства ближнего зарубежья. Вместе с тем перевозчик продлил приостановку полетов в Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Ливан и Сирию до 16 июня включительно.
«Из-за текущей ситуации в регионе рейсы Flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Ливан и Сирию отменены 15 и 16 июня. Мы возобновили некоторые рейсы по направлениям, которые были ранее отменены, включая Россию», — заявил представитель авиаперевозчика, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из десяти российских аэропортов на 13 и 14 июня из-за ситуации на Ближнем Востоке. Отмены затронули около трех тысяч пассажиров.