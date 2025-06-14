Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы в РФ несмотря на атаки Израиля

Авиакомпания Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов с 15 июня вновь начинает выполнение рейсов в Россию и государства ближнего зарубежья. Вместе с тем перевозчик продлил приостановку полетов в Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Ливан и Сирию до 16 июня включительно.