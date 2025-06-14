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Под Азовом произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Под Азовом в ДТП трое пострадали в массовой аварии.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 14 июня в 12:30 на 11-м километре автодороги «Азов-Староминская» произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, водитель КамАЗа с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению. Известно, что грузовик врезался в ехавший впереди Volkswagen Tiguan. От удара «Фольксваген» по инерции столкнулся с BMW 320, который, в свою очередь, врезался в Toyota. В результате аварии водитель Tiguan и его пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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