Под Азовом произошло ДТП с четырьмя автомобилями

В Ростовской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 14 июня в 12:30 на 11-м километре автодороги «Азов-Староминская» произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.
По предварительной информации, водитель КамАЗа с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению. Известно, что грузовик врезался в ехавший впереди Volkswagen Tiguan. От удара «Фольксваген» по инерции столкнулся с BMW 320, который, в свою очередь, врезался в Toyota. В результате аварии водитель Tiguan и его пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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