Под Азовом произошло ДТП с четырьмя автомобилями

По предварительной информации, водитель КамАЗа с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению. Известно, что грузовик врезался в ехавший впереди Volkswagen Tiguan. От удара «Фольксваген» по инерции столкнулся с BMW 320, который, в свою очередь, врезался в Toyota. В результате аварии водитель Tiguan и его пассажиры получили травмы и были госпитализированы.