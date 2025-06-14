Филадельфия вышла с протестами против Трампа в его день рождения. Фоторепортаж

Около 14 тысяч человек участвуют в шествии против политики Трампа.
В Филадельфии, штат Пенсильвания, около 14 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики президента США Дональда Трампа, который отмечается свой 79-й день рождения. Шествие, ставшее частью общенациональной акции No Kings («Нет королям»), прошло мирно, без задержаний. Демонстранты собрались на площади LOVE, откуда двинулись к Художественному музею Филадельфии, скандируя лозунги «Вот так выглядит демократия» и «Трамп, уходи!». Как прошел протест — в фоторепортаже URA.RU.
Участники несли американские флаги и самодельные плакаты с резкой критикой президента. Некоторые надписи сравнивали текущую ситуацию в США с нацистской Германией, а Трампа называли «антихристом». Название акции No Kings отражает обвинения оппозиции в авторитарных тенденциях президента, которые Трамп отвергает, заявляя, что его политика сталкивается с жестким сопротивлением. По данным организаторов, протесты охватили более 1500 городов США, объединив свыше 200 групп активистов.
Протесты в Филадельфии и других городах стали ответом на недавние события, включая беспорядки в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванные рейдом службы иммиграционного контроля (ICE) против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими в Калифорнии и ввод туда Национальной гвардии усилили недовольство политикой Белого дома. В Филадельфии демонстрация завершилась выступлениями активистов у музея, где участники призвали к защите демократических ценностей и усилению гражданского контроля над действиями властей.
Шествие против политики Дональда Трампа проходит в американском городе Филадельфия Yuki Iwamura / AP/TASSДемонстрация является частью акции No Kings Yuki Iwamura / AP/TASSСначала протестующие собрались на площади LOVЕ Yuki Iwamura / AP/TASSАкция проходит мирно, полиция никого не задерживает Yuki Iwamura / AP/TASSПротесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня Yuki Iwamura / AP/TASS Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата Yuki Iwamura / AP/TASSМногие участники держат в руках американский флаг или самодельные постеры с надписями Yuki Iwamura / AP/TASS.