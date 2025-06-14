Филадельфия вышла с протестами против Трампа в его день рождения. Фоторепортаж

В Филадельфии, штат Пенсильвания, около 14 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики президента США Дональда Трампа, который отмечается свой 79-й день рождения. Шествие, ставшее частью общенациональной акции No Kings («Нет королям»), прошло мирно, без задержаний. Демонстранты собрались на площади LOVE, откуда двинулись к Художественному музею Филадельфии, скандируя лозунги «Вот так выглядит демократия» и «Трамп, уходи!». Как прошел протест — в фоторепортаже URA.RU.