Главный переговорщик РФ прокомментировал разговор Трампа и Путина

Советник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков сообщил, что беседа по телефону между президентом Путиным и Трампом продолжалась около шестидесяти минут, напоминает RT. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Ушаков сообщил, что в ходе беседы стороны также рассмотрели ряд других международных тем, среди которых были вопросы реализации соглашений между Россией и Украиной, достигнутых в Стамбуле, а также вопросы, касающиеся обмена военнопленными между двумя государствами.