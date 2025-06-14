Главный переговорщик РФ прокомментировал разговор Трампа и Путина

Дмитриев уверен, что РФ имеет важную роль на мировой площадке.
Россия способна стать значимым участником в решении мировых проблем. Такое заявление сделал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети X после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.
«Президент Путин провел продуктивный телефонный разговор с президентом Трампом. Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов», — написал Дмитриев в своем аккаунте. Он подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона является ключевым элементом в обеспечении мира.
По словам главы РФПИ, взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами открывает новые возможности для поиска решений актуальных международных вопросов. Дмитриев отметил, что конструктивные переговоры между лидерами двух стран способны способствовать укреплению стабильности и развитию сотрудничества на глобальном уровне.
Советник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков сообщил, что беседа по телефону между президентом Путиным и Трампом продолжалась около шестидесяти минут, напоминает RT. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Ушаков сообщил, что в ходе беседы стороны также рассмотрели ряд других международных тем, среди которых были вопросы реализации соглашений между Россией и Украиной, достигнутых в Стамбуле, а также вопросы, касающиеся обмена военнопленными между двумя государствами.