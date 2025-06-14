Умерла первая в Никарагуа женщина-президент

В семье уточнили, что останки бывшего главы государства временно останутся в столице Коста-Рики. Родные объяснили это решением не возвращать тело на родину до тех пор, пока, по их мнению, в Никарагуа не восстановится демократия и не появится возможность достойно почтить память Чаморро. В заявлении подчеркивается, что ее патриотическое наследие должно быть признано только в свободной и демократической стране.