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Умерла первая в Никарагуа женщина-президент

Бывший президент Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро скончалась 14 июня 2025 года в возрасте 95 лет в Сан-Хосе (Коста-Рика) после продолжительной болезни. Об этом сообщил ее сын, журналист Карлос Фернандо Чаморро, опубликовав заявление семьи в социальной сети X.

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Источник: AP 2024

В сообщении отмечается, что экс-президент ушла из жизни в 2:21 утра по местному времени, находясь в окружении своих детей и близких. «Наша мать Виолета Барриос де Чаморро, экс-президент Никарагуа, скончалась сегодня, 14 июня 2025 года, в 2:21 утра в Сан-Хосе, Коста-Рика, после продолжительной болезни», — говорится в опубликованном заявлении.

В семье уточнили, что останки бывшего главы государства временно останутся в столице Коста-Рики. Родные объяснили это решением не возвращать тело на родину до тех пор, пока, по их мнению, в Никарагуа не восстановится демократия и не появится возможность достойно почтить память Чаморро. В заявлении подчеркивается, что ее патриотическое наследие должно быть признано только в свободной и демократической стране.

Виолета Барриос де Чаморро возглавила Никарагуа в 1990 году, став первой женщиной-президентом в истории страны. Ее правление отмечено завершением гражданской войны и переходом к мирному урегулированию политических конфликтов. Чаморро оставила заметный след в истории республики и пользовалась уважением как внутри страны, так и за ее пределами.