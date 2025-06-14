Умерла первая в Никарагуа женщина-президент

В сообщении отмечается, что экс-президент ушла из жизни в 2:21 утра по местному времени, находясь в окружении своих детей и близких. «Наша мать Виолета Барриос де Чаморро, экс-президент Никарагуа, скончалась сегодня, 14 июня 2025 года, в 2:21 утра в Сан-Хосе, Коста-Рика, после продолжительной болезни», — говорится в опубликованном заявлении.
В семье уточнили, что останки бывшего главы государства временно останутся в столице Коста-Рики. Родные объяснили это решением не возвращать тело на родину до тех пор, пока, по их мнению, в Никарагуа не восстановится демократия и не появится возможность достойно почтить память Чаморро. В заявлении подчеркивается, что ее патриотическое наследие должно быть признано только в свободной и демократической стране.
Виолета Барриос де Чаморро возглавила Никарагуа в 1990 году, став первой женщиной-президентом в истории страны. Ее правление отмечено завершением гражданской войны и переходом к мирному урегулированию политических конфликтов. Чаморро оставила заметный след в истории республики и пользовалась уважением как внутри страны, так и за ее пределами.