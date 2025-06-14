В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа

По предварительным данным, нападение совершил тот же человек. Дом Хоффмана находится в Чамплине к северу от Миннеаполиса. В том же округе — Хеннепин — расположен и дом Хортман. Расстояние между Чамплином и Бруклин-Парком составляет чуть более 10 км. Нападение произошло около 02:00 (около 10:00 мск), за полтора часа до стрельбы в доме Хортман.