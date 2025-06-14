Расстрелявший депутата и сенатора в США выдавал себя за полицейского и имел список из 70 фамилий

В связи с убийством и покушением на убийство разыскивается Вэнс Лютер Болтер, ранее назначенный губернатором Миннесоты Тимом Уолзом в Совет по развитию рабочей силы. У подозреваемого нашли список из около 70 имён, включающий поставщиков услуг по абортам, активистов движения «за выбор» и выборных должностных лиц, а также антитрамповские листовки с надписью «Нет королям» (No Kings) и манифест. Его поисками занимаются местные спецслужбы.
По данным полиции, мужчина одет в чёрный бронежилет поверх синей рубашки и брюк.
Комиссар по общественной безопасности Миннесоты Боб Джейкобсон отметил, что использование полицейской формы для совершения преступления является предательством доверия к униформе.
«Это тёмный день для Миннесоты и для демократии», — добавил он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что это нападение, вероятно, было целенаправленным, и подчеркнул, что Минюст и ФБР намерены привлечь к ответственности всех виновных.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Миннесоте член законодательного собрания Мелисса Хортман и её супруг были убиты выстрелами в своём доме. Губернатор Тим Уолз назвал инцидент «целенаправленным актом политического насилия». В близлежащем городе в результате перестрелки пострадали сенатор Джон Хоффман и его жена. Оба были срочно прооперированы, и медики с осторожным оптимизмом оценивают их шансы на выздоровление.