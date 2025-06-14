Расстрелявший депутата и сенатора в США выдавал себя за полицейского и имел список из 70 фамилий

В связи с убийством и покушением на убийство разыскивается Вэнс Лютер Болтер, ранее назначенный губернатором Миннесоты Тимом Уолзом в Совет по развитию рабочей силы. У подозреваемого нашли список из около 70 имён, включающий поставщиков услуг по абортам, активистов движения «за выбор» и выборных должностных лиц, а также антитрамповские листовки с надписью «Нет королям» (No Kings) и манифест. Его поисками занимаются местные спецслужбы.