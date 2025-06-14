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В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием РФ АЭС

В иранском городе Бушер, где строится атомная электростанция с участием российских специалистов, 14 июня произошло возгорание. Снимками столба дыма поделились очевидцы, опубликовав их в соцсетях.

Как создавалась новая Россия

На месте ЧП наблюдается сильное задымление.

В иранском городе Бушер, где строится атомная электростанция с участием российских специалистов, 14 июня произошло возгорание. Снимками столба дыма поделились очевидцы, опубликовав их в соцсетях.

«На снимках видно, как группа людей, предположительно строителей, смотрит на поднимающийся вдалеке столб дыма. Фотография сопровождалась подписью “Бушер, несколько минут назад”, — сообщило иранское агентство YJC.

О причинах ЧП не уточняется. Известно, что в Бушере российские и иранские специалисты вели совместную работу по возведению атомной электростанции. Бушерская АЭС начала строиться в Иране в 1975 году, она является первой АЭС в стране и на всем Ближнем Востоке.

Как сообщало URA.RU ранее, в иранском Натанзе надземная часть опытного завода, где производился уран, обогащенный до 60%, была уничтожена. Предприятие попало под удар Израиля во время массовых ракетных атак 13 июня.