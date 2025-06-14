В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием РФ АЭС

О причинах ЧП не уточняется. Известно, что в Бушере российские и иранские специалисты вели совместную работу по возведению атомной электростанции. Бушерская АЭС начала строиться в Иране в 1975 году, она является первой АЭС в стране и на всем Ближнем Востоке.