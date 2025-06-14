Губернатор Запорожья сообщил о гибели замкомандира «БАРС-32»

Погиб замкомандира батальона имени Судоплатова Олег Семов, сообщил Балицкий.
Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от полученных ранений при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«От полученных ранений на поле боя скончался Олег Семов», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Олег принимал активное участие в формировании народного ополчения Запорожской области и занимал должность заместителя командира в добровольческом подразделении «БАРС-32» батальона имени Судоплатова.
По его словам, Семов принимал активное участие в формировании обороны региона и участвовал в ключевых операциях. После ранения он был эвакуирован с поля боя, но спасти его не удалось. У погибшего осталось трое детей.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов. В 2008 году он возглавлял министерство регионального развития региона, а уже в 2009 году был назначен министром по вопросам территориальных образований Саратовской области.