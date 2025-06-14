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Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радара НАТО

Сообщения о якобы имеющемся обмене информацией с Израилем, получаемой с радиолокационной станции в Малатье опровергла администрация президента Турции. Передача данных с данной радарной базы государствам, не входящим в число союзников НАТО, включая Израиль, невозможна, заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

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Турция опровергла сообщения об обмене данными с Израилем.

Сообщения о якобы имеющемся обмене информацией с Израилем, получаемой с радиолокационной станции в Малатье опровергла администрация президента Турции. Передача данных с данной радарной базы государствам, не входящим в число союзников НАТО, включая Израиль, невозможна, заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

«Утверждение о том, что информация передается Израилю с радарной базы Кюречик, не соответствует действительности. Радарная база Кюречик была создана в соответствии с национальной безопасностью и национальными интересами Турции и направлена на защиту стран-союзников по НАТО», — сказано в заявлении, передает РИА Новости.

В материале отмечается, что данные, получаемые со станции, передаются союзникам Турции строго в соответствии с процедурами, принятыми в Североатлантическом альянсе. Ранее газета T? rkiye, поддерживающая правительство Турции, сообщала, что Анкара осуществляет анализ информации, поступающей с радара НАТО, расположенного в Малатье, в контексте израильской атаки на Иран.