Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радара НАТО

«Утверждение о том, что информация передается Израилю с радарной базы Кюречик, не соответствует действительности. Радарная база Кюречик была создана в соответствии с национальной безопасностью и национальными интересами Турции и направлена на защиту стран-союзников по НАТО», — сказано в заявлении, передает РИА Новости.