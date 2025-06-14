СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с её супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считается вооружённым и опасным, власти ввели режим укрытия.
«Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого», — сообщает издание со ссылкой на источники в полиции.
По данным газеты, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включён в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу «целенаправленным нападением на избранных представителей» и выразил поддержку жителям Миннесоты. А генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.