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СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подозреваемый в нападениях на двух законодателей в Миннесоте был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.

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Источник: Reuters

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с её супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считается вооружённым и опасным, власти ввели режим укрытия.

«Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого», — сообщает издание со ссылкой на источники в полиции.

По данным газеты, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включён в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу «целенаправленным нападением на избранных представителей» и выразил поддержку жителям Миннесоты. А генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.