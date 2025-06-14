Путин подталкивает Трампа к остановке войны Израиля и Ирана

Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером США Дональдом Трампом войну между Израилем и Ираном.
Президент РФ Владимир Путин подталкивает своего американского коллегу Дональда Трампа к остановке войны между Израилем и Ираном. Как объяснили URA.RU аналитики, телефонный разговор двух лидеров, который состоялся 14 июня, можно назвать «зондирующим». Он позволил Путину понять, готов ли Трамп к мирному разрешению конфликта. Решение, по словам экспертов, уже есть. А самому хозяину Белого дома впору задуматься о собственной безопасности. И Путину остается лишь поддержать его морально.
О телефонном разговоре лидеров России и США журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, общение длилось 50 минут. С момента вступления Трампа в должность президента (с 20 января текущего года) это уже пятый разговор глав государств. Несмотря на то, что он оказался самым коротким, Ушаков назвал звонок «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным».
Президент США Дональд Трамп 14 июня празднует 79-й день рожденияФото: Official White House / Shealah Craighead.
Ушаков отметил, что центральной темой разговора стало «опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке». «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе. [Путиным] подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия», — сообщил помощник президента РФ.
Он отметил, что Путин напомнил Трампу о предложенных Россией еще до обострения конфликта Тель-Авива и Тегерана вариантах разрешения вопроса по иранской ядерной программе. "Конкретные шаги [которые предлагала Россия] были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе, а Израиль нанес удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда, — отметил Ушаков. -
Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными".
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В свою очередь, Трамп назвал разгоревшийся конфликт между Израилем и Ираном «тревожной ситуацией» и признал «эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана». «Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе, — добавил помощник президента. — Как отметил Трамп, команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких не прямых переговоров прошли при посредничестве Омана».
Путин и Трамп говорили и об украинском конфликте. Российский президент рассказал об обмене тяжелоранеными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Кроме того, Путин сообщил, что Россия передала Украине две партии тел погибших солдат ВСУ.
«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня. Трамп принял к сведению эту информацию», — отметил Юрий Ушаков.
Этот разговор Путина и Трампа состоялся в день рождения американского лидера — сегодня Дональду Трампу исполнилось 79 лет. «Лидеры выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют откровенно и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня сколь бы сложными эти вопросы не были», — сообщил Ушаков.
Противники Дональда Трампа приготовили ему на день рождения массовые протесты по всей странеФото: Michael Perez, AP/TASS.
Сам факт, что Путин поздравил Трампа с днем рождения, директор Института политических исследований Сергей Марков считает сильным сигналом. "Трампу важно то, что Путин позвонил и поздравил его с днем рождения. В США развернулась травля в отношении Трампа. Сегодня у него день рождения, и в честь этого намечено 1900, вдумайтесь — 1900 антитрамповских митингов по всей стране, — говорит Марков. -
Трамп живет в окружении ненависти. И в этот момент звонит Путин и говорит: «Дорогой Дональд, поздравляю с днем рождения»".
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Несмотря на праздничный для Трампа день, лидеры, конечно, не могли обойти стороной тему начавшейся войны между Израилем и Ираном. Политолог Георгий Бовт считает, что Москва может предложить посредничество в урегулировании этого конфликта. «Но ресурсы и возможности России довольно ограничены. Москве важно подчеркнуть, что помимо Украины у нее есть с Америкой и другие темы для взаимодействия. Иран — это одна из них, достаточно важная. Чтобы не фокусироваться только на Украине, где перспектив пока никаких нет, было бы интересно расширить тематику общения с США», — полагает Бовт.
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, американская сторона уже явно заявляет о том, что она будет сворачивать помощь Украине, и это — согласованная, вероятно, позиция двух лидеров. Иранская тема действительно входит в круг тем возобновившегося диалога Москвы и Вашингтона. Путину, считает Васильев, важно было убедиться, насколько Трамп, который, вернувшись в Белый дом, играл роль миротворца, действительно настроен на урегулирование военных конфликтов в мире, или эта его изначальная позиция кардинально изменилась.
Ядерная программа сделала Иран одним из ключевых игроков на Ближнем ВостокеФото: Роман Наумов © URA.RU.
"Уже месяц или полтора Россия явно сотрудничала с администрацией Трампа, пытаясь стимулировать, чтобы американо-израильские, американо-иранские переговоры дали какой-то прогресс. По крайней мере, на уровне сдержанности. Этого не произошло. Трамп из президента мира фактически становится президентом войны. [В ситуации с атакой Израиля на Иран] он перешел Рубикон, назад ему не удастся отыграть, — полагает Васильев. — Американская политика изменилась кардинально. Поэтому звонок со стороны Путина носил зондирующий характер.
Путину важно было понять, стоят ли за ударами Израиля по Ирану США, понять, чем руководствуется Трамп — конъюнктурными интересами или реально хочет остановить конфликты. Российская сторона хотела бы, думаю, чтобы США повлияли на Израиль и чтобы военные действия были приостановлены", — отметил политолог.
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Вместе с тем в этой ситуации, как считает Владимир Васильев, Трамп преследует еще и сугубо внутриполитические интересы — ему важно заручиться поддержкой произраильского лобби в США. Он понимает, что сегодняшние протестные выступления по всей Америке наполовину проплачены именно произраильским лобби, которое стоит за Демократической партией. «Поэтому Трамп играет даже не конем или слоном, он играет ферзем и турой», — убежден Васильев.
По мнению политолога Сергея Маркова, Путин готов выступать посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта. "Насколько понимаю, готовится мирное соглашение по ядерной программе Ирана от имени России, США и Саудовской Аравии.
Оно разрешит главную проблему — производства ядерного топлива для иранских атомных компаний. Этим займется Россия.
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То есть Россия для Ирана, а не сам Иран будет производить ядерное топливо, и оно будет находиться в России. Если вдруг американцы откажутся от ядерной сделки, как они это уже сделали в 2018 году, это ядерное топливо Россия передаст Ирану. Если Иран под давлением примет это предложение, военные действия прекратятся", — заключил Марков.