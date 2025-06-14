Путин подталкивает Трампа к остановке войны Израиля и Ирана

Несмотря на праздничный для Трампа день, лидеры, конечно, не могли обойти стороной тему начавшейся войны между Израилем и Ираном. Политолог Георгий Бовт считает, что Москва может предложить посредничество в урегулировании этого конфликта. «Но ресурсы и возможности России довольно ограничены. Москве важно подчеркнуть, что помимо Украины у нее есть с Америкой и другие темы для взаимодействия. Иран — это одна из них, достаточно важная. Чтобы не фокусироваться только на Украине, где перспектив пока никаких нет, было бы интересно расширить тематику общения с США», — полагает Бовт.