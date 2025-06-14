Трамп поддержал миротворческие слова Путина о ситуации на Ближнем Востоке

Предыдущий телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 19 мая и длился почти три часа. Тогда лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса, а помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа была содержательной и полезной. Трамп ранее подчеркивал, что всегда готов к диалогу с Путиным.