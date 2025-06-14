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Трамп поддержал миротворческие слова Путина о ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа длилась около часа, написал американский лидер.

Как создавалась новая Россия

Путин и Трамп обсудили войну Ирана и Израиля.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа длилась около часа, написал американский лидер.

«Звонок длился примерно 1 час. Путин считает, как и я, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», — написал Трамп в Truth Social.

Предыдущий телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 19 мая и длился почти три часа. Тогда лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса, а помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа была содержательной и полезной. Трамп ранее подчеркивал, что всегда готов к диалогу с Путиным.