Трамп поддержал миротворческие слова Путина о ситуации на Ближнем Востоке

Путин и Трамп обсудили войну Ирана и Израиля.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа длилась около часа, написал американский лидер.
«Звонок длился примерно 1 час. Путин считает, как и я, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», — написал Трамп в Truth Social.
Предыдущий телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 19 мая и длился почти три часа. Тогда лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса, а помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа была содержательной и полезной. Трамп ранее подчеркивал, что всегда готов к диалогу с Путиным.