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Под Ростовом нашли в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 36-летнего мужчины.

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Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе Ростовской области обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области. Труп находился в автомобиле, который стоял на обочине грунтовой дороги.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте работали криминалисты, которые провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Назначен комплекс экспертиз.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, — сообщили в Следственном комитете.

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