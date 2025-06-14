Под Ростовом нашли в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

В Цимлянском районе Ростовской области обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области. Труп находился в автомобиле, который стоял на обочине грунтовой дороги.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте работали криминалисты, которые провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Назначен комплекс экспертиз.
— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, — сообщили в Следственном комитете.
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