В Берлине двое неизвестных напали с ножом на мужчину, услышав украинскую речь

Мужчина был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция Берлина передала дело отделу по расследованию политически мотивированных преступлений. На данный момент личности нападавших устанавливаются.
Ранее в польском Пясечно произошёл шокирующий случай с участием гражданина Украины. Мужчина в обнажённом виде выпрыгнул с балкона третьего этажа, после чего начал вести себя крайне агрессивно. Он бегал по улицам, кричал на прохожих, в том числе на детей, и демонстрировал явные признаки психического расстройства. Кульминацией его действий стал прыжок на капот движущегося автомобиля.