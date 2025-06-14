Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть съемочной группы «Трудно быть богом» вернулась в Россию

Первая группа участников съемочной команды сериала «Трудно быть богом» прибыла из Азербайджана в московский аэропорт Шереметьево 14 июня. Об этом сообщил корреспондент, находящийся в московском аэропорту Шереметьево.

Как создавалась новая Россия

Продюсер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев прилетели из Азербайджана в аэропорт Шереметьево.

Первая группа участников съемочной команды сериала «Трудно быть богом» прибыла из Азербайджана в московский аэропорт Шереметьево 14 июня. Об этом сообщил корреспондент, находящийся в московском аэропорту Шереметьево.

В состав прибывших входят продюсер проекта Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев, передает ТАСС. Группа находилась в Иране на съемках.

Ранее режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию из Ирана через Азербайджан. Аналогичным маршрутом был эвакуирован и российский актер Никита Кологривый. Он оказался в числе граждан России, которых вывезли из района вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.