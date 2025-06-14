Часть съемочной группы «Трудно быть богом» вернулась в Россию

Ранее режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию из Ирана через Азербайджан. Аналогичным маршрутом был эвакуирован и российский актер Никита Кологривый. Он оказался в числе граждан России, которых вывезли из района вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.