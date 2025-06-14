В Ярославской области мальчик потушил Вечный огонь, залив его водой

В Ярославской области ребёнок потушил Вечный огонь, залив его водой. Видео © VK /Подслушано Семибратово.
На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мальчик лет 6−8 подъезжает к мемориалу велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, где прежде, вероятно, находились цветы. Затем ребёнок уезжает.
«Заявление в полицию по факту инцидента поступило. Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции», — приводит РИА «Новости» комментарий местной полиции в связи с инцидентом.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина совершил непристойное действие вблизи на мемориале на Марсовой поле. Он помочился у первого зажжённого в СССР Вечного огня.