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МЧС: Крупный пожар на складе бытовой продукции в Якутске ликвидирован

Возгорание на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью устранено. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Саха, уточнив, что причины произошедшего устанавливаются. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

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Площадь пожара составила 480 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электросети. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который установит виновника и оценит ущерб. В ликвидации возгорания участвовали 58 человек и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на складе в Якутске достигла 500 квадратных метров. Масштабный пожар охватил складское помещение с бытовой продукцией на улице Михаила Николаева. Сотрудники МЧС России активно вели работы по ликвидации возгорания.