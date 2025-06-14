МЧС: Крупный пожар на складе бытовой продукции в Якутске ликвидирован

Площадь пожара составила 480 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электросети. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который установит виновника и оценит ущерб. В ликвидации возгорания участвовали 58 человек и 8 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания на складе в Якутске достигла 500 квадратных метров. Масштабный пожар охватил складское помещение с бытовой продукцией на улице Михаила Николаева. Сотрудники МЧС России активно вели работы по ликвидации возгорания.