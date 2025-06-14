Житель Ростовской области получил срок за убийство знакомого

В Мартыновском районе вынесен суровый приговор 46-летнему мужчине, совершившему убийство в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, преступник получил 8 лет колонии строгого режима.
Трагедия произошла в феврале этого года. Во время бытовой ссоры, вспыхнувшей на почве ревности, пьяный мужчина нанес своему 37-летнему знакомому множественные ножевые ранения в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.
— Приговор пока не вступил в законную силу, — уточнили в следственном управлении.
В ходе расследования было установлено, что для совершения преступления злоумышленник использовал два ножа.
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