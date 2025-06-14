Житель Ростовской области получил срок за убийство знакомого

Трагедия произошла в феврале этого года. Во время бытовой ссоры, вспыхнувшей на почве ревности, пьяный мужчина нанес своему 37-летнему знакомому множественные ножевые ранения в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.