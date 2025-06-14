Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль сбил подростка на питбайке на западе Москвы, возбуждена проверка

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на западе Москвы в субботу, 14 июня, пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Как создавалась новая Россия

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на западе Москвы в субботу, 14 июня, пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

На Родниковой улице произошло столкновение автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка, управляемого 15-летним юношей.

В результате аварии подросток был госпитализирован.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, говорится в сообщении.

29 мая сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего водителя, который сбил 11-летнего мальчика, передвигающегося на велосипеде по краю проезжей части. Подростка госпитализировали с травмами различной степени.