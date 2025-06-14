IRIB: Иран планирует массированную атаку на Израиль

СМИ сообщили о планах Ирана начать разрушительные удары по Израилю.
Иран в ближайшие часы может нанести «тяжелые и разрушительные» удары по Израилю в ответ на продолжающиеся атаки со стороны израильской армии. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана (IRIB), ссылаясь на официальные источники.
«Ответные меры будут тяжелыми и разрушительными, если израильские удары по территории исламской республики не прекратятся», — приводит телеканал заявление официальных лиц. Дополнительных подробностей не раскрывается.
Ранее в иранских государственных СМИ неоднократно заявляли о праве страны защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. На данный момент официальные представители Израиля публично не прокомментировали сообщения о готовящихся ударах. В регионе сохраняется высокая степень напряженности.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты, напоминает RT. Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.