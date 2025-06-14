FARS: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран начал запуск ракет из Тегерана.
Иранские вооруженные силы начали ракетный обстрел территории Израиля сообщает иранское государственное агентство Fars. По данным агентства, ракеты были выпущены из Тегерана и нацелены на объекты на территории Израиля.
«Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля», — говорится в официальном сообщении Fars. О количестве выпущенных ракет, их типе и возможных последствиях для населения пока не сообщается.
Инцидент стал очередным звеном в череде израильских ударов по военной инфраструктуре Ирана, начавшихся в ночь на 13 июня 2025 года. В ходе авиационной атаки были ликвидированы командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде, а также ряд других высокопоставленных офицеров. Кроме того, значительный ущерб был нанесен объектам ядерной программы страны. Эти события получили резкую оценку со стороны Министерства иностранных дел России и вызвали обеспокоенность международного сообщества относительно возможной дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.