FARS: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Инцидент стал очередным звеном в череде израильских ударов по военной инфраструктуре Ирана, начавшихся в ночь на 13 июня 2025 года. В ходе авиационной атаки были ликвидированы командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде, а также ряд других высокопоставленных офицеров. Кроме того, значительный ущерб был нанесен объектам ядерной программы страны. Эти события получили резкую оценку со стороны Министерства иностранных дел России и вызвали обеспокоенность международного сообщества относительно возможной дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.