СМИ раскрыли детали о личности подозреваемого в стрельбе в Миннесоте

«Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого», — цитирует издание слова своих источников в правоохранительных органах.
Согласно данным издания, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер вошёл в состав совета по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и числился в нём на момент совершения нападений. Также известно, что ранее он входил в аналогичную структуру при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Мелисса Хортман и её муж были убиты в собственном доме. Губернатор Тим Уолз назвал произошедшее «актом целенаправленного политического насилия». Кроме того, стало известно о нападении на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, в результате которого они получили ранения и были госпитализированы. Власти штата ведут расследование.