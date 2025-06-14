СМИ раскрыли детали о личности подозреваемого в стрельбе в Миннесоте

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Мелисса Хортман и её муж были убиты в собственном доме. Губернатор Тим Уолз назвал произошедшее «актом целенаправленного политического насилия». Кроме того, стало известно о нападении на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, в результате которого они получили ранения и были госпитализированы. Власти штата ведут расследование.