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Ynet: в Хайфе и Нижней Галилее зафиксировали падение иранских ракет. Видео

В результате ракетного удара Ирана по Израилю зафиксированы падения снарядов в Хайфе и Нижней Галилее, сообщает израильский портал Ynet. В ходе атаки был поражен нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, передает иранское агентство IRNA.

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СМИ сообщили о падении иранских ракет в Хайфе и Нижней Галилее.

В результате ракетного удара Ирана по Израилю зафиксированы падения снарядов в Хайфе и Нижней Галилее, сообщает израильский портал Ynet. В ходе атаки был поражен нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, передает иранское агентство IRNA.

«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — говорится в сообщении портала", — говорится в сообщении. По данным Ynet, несколько ракет упали на территории города Хайфа и в районе Нижней Галилеи. Информации о пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Израильские военные подтвердили начало ответных авиаударов по объектам в Тегеране.

Агентство IRNA отмечает, что одной из целей удара стал крупный нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. В результате попадания снаряда на предприятии возник пожар, который оперативно локализуют экстренные службы.