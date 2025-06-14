Ynet: в Хайфе и Нижней Галилее зафиксировали падение иранских ракет. Видео

СМИ сообщили о падении иранских ракет в Хайфе и Нижней Галилее.
В результате ракетного удара Ирана по Израилю зафиксированы падения снарядов в Хайфе и Нижней Галилее, сообщает израильский портал Ynet. В ходе атаки был поражен нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, передает иранское агентство IRNA.
«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — говорится в сообщении портала", — говорится в сообщении. По данным Ynet, несколько ракет упали на территории города Хайфа и в районе Нижней Галилеи. Информации о пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Израильские военные подтвердили начало ответных авиаударов по объектам в Тегеране.
Агентство IRNA отмечает, что одной из целей удара стал крупный нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. В результате попадания снаряда на предприятии возник пожар, который оперативно локализуют экстренные службы.