Mehr: Иран заставил британский эсминец развернуться в Оманском заливе

Отмечается, что иранские военные направили судну официальное предупреждение и не позволили ему продолжить движение в сторону Персидского залива. После этого корабль изменил траекторию и покинул район патрулирования ВМС Ирана. В публикации указывается, что действия ВМС были направлены на обеспечение безопасности и предотвращение возможных провокаций в регионе.