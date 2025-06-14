Mehr: Иран заставил британский эсминец развернуться в Оманском заливе

Дрон Ирана прогнал входивший в Персидский залив эсминец Британии.
Военно-морские силы Ирана перехватили британский эсминец-разведчик в Оманском заливе, вынудив его изменить курс и прекратить движение в Персидский залив. Об этом 14 июня сообщает иранское информационное агентство Mehr.
По сведениям агентства, инцидент произошел вечером пятницы, когда британский военный корабль вошел в северную часть Индийского океана. Иранские военно-морские системы зафиксировали присутствие эсминца, предположительно выполнявшего задачи по наведению израильских ракет на иранскую территорию. «Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс», — сообщили в Mehr.
Отмечается, что иранские военные направили судну официальное предупреждение и не позволили ему продолжить движение в сторону Персидского залива. После этого корабль изменил траекторию и покинул район патрулирования ВМС Ирана. В публикации указывается, что действия ВМС были направлены на обеспечение безопасности и предотвращение возможных провокаций в регионе.
Вооруженные силы Ирана осуществили запуск ракет по территории Израиля, передает иранское государственное информационное агентство Fars. Согласно сообщению агентства, ракеты были запущены из Тегерана и направлены по целям, расположенным на израильской территории.