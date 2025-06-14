Обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем: прямая трансляция

Иран и Израиль 14 июня 2025 года вступили в войну, обменявшись ракетными ударами. По сообщениям местных СМИ, удары наносятся не только по столицам, но и по объектам инфраструктуры, включая ядерные объекты обеих стран. В Тель-Авиве введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуируются жители центральных районов. Власти Ирана заявили о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. URA.RU продолжает следить за развитием событий в режиме реального времени.