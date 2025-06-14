Обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем: прямая трансляция

Иран и Израиль нанесли ракетные удары по столицам друг друга.
Иран и Израиль 14 июня 2025 года вступили в войну, обменявшись ракетными ударами. По сообщениям местных СМИ, удары наносятся не только по столицам, но и по объектам инфраструктуры, включая ядерные объекты обеих стран. В Тель-Авиве введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуируются жители центральных районов. Власти Ирана заявили о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. URA.RU продолжает следить за развитием событий в режиме реального времени.
01:57 Атака в Хайфе велась по местному НПЗ. Сильный пожар сейчас на нефтеперерабатывающем заводе. Информации о пострадавших нет, пишет Shot.
01:58 Израиль нанес удар по Йемену, предположительно целью был лидер хуситов. Об этом сообщает The Times of Israel.
02:04 Израиль нанес удар по Мухаммеду аль-Амри, начальнику штаба. Он второй человек в иерархии хуситов. Предварительно, он был убит в результате израильского удара менее получаса назад в Йемене, сообщает Shot.
02:04 Один человек погиб и 14 получили ранения в результате ракетного удара в израильской Тамре. Об этом пишет Yediotnews.
02:06 Женщина погибла после иранской атаки по городу Тамра в Израиле, сообщили местные СМИ. Иран запускал баллистические ракеты, минимум 14 человек находятся под завалами разрушенных домов.