WP: Трамп хочет запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

По сведениям издания, документ направлен дипломатам, ответственным за взаимодействие с государствами, попавшими в предварительный список. В служебной записке зафиксированы различные показатели и нюансы, такие как проблемы с документооборотом, государственное мошенничество, большое количество нелегалов в США из этих стран, антисемитская или антиамериканская активность.