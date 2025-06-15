WP: Трамп хочет запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

Вашингтон допускает введение новых ограничений для нескольких десятков стран.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета или ограничений на въезд граждан из 36 государств. Об этом пишут западные СМИ.
«В списке 25 африканских стран, в том числе Египет и Джибути, а также ряд государств Центральной Азии и Карибского региона. Решение о возможных ограничениях закреплено в служебной записке, которую 14 июня подписал государственный секретарь США Марко Рубио», — сообщает газета The Washington Post.
По сведениям издания, документ направлен дипломатам, ответственным за взаимодействие с государствами, попавшими в предварительный список. В служебной записке зафиксированы различные показатели и нюансы, такие как проблемы с документооборотом, государственное мошенничество, большое количество нелегалов в США из этих стран, антисемитская или антиамериканская активность.
Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп уже подписал указ о полном запрете въезда граждан 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, ссылаясь на необходимость защиты национальных интересов и безопасности США. В документе уточнялось, что ограничения распространяются на все категории виз — как иммиграционных, так и неиммиграционных.